«Ночной экспресс» между Москвой и Петербургом запустят с 24 июля

С 24 июля в Петербурге запустят черный "Ночной экспресс" для поездок в Москву. Фото: Telegram-канал ГТЛК

Состав «Ночной экспресс», который будет передвигаться между Москвой и Санкт-Петербургом, запустят уже с 24 июля этого года. Новостями поделилась пресс-служба Государственной транспортной лизинговой компании.

К текущему моменту организация передала компании «Тверской экспресс» 28 вагонов. Благодаря этому удалось сформировать два современных поезда, которые позволят увеличить пассажиропоток между городами.

- Первый поезд отправится из Санкт-Петербурга в Москву 24 июля 2023 года в 01 час 05 минут. В его составе будет 13 вагонов, два из которых – категории «СВ», 10 вагонов-купе и один штабной, - говорится в заявлении.

Новые составы отличаются от серых вагонов ярким дизайном и интерьером, выполненным в лаунж-стиле. Снаружи их полностью выкрасят в черный цвет и нанесут изображения звезд, воспроизведя ночное небо.