В день проведения главного военно-морского парада в Петербурге полностью закроют проезд через дамбу по КАД

Проезд через дамбу по КАД перекроют 30 июля. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

30 июля полностью запретят движение через дамбу по Кольцевой автомобильной дороге (КАД). Связано это с проведением главного военно-морского парада в Петербурге. Автомобили не смогут проехать по дамбе с 7:30 до 17:30. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- 30 июля с 7:00 до 17:00 проезд по участку КАД от транспортной развязки на пересечении с дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу «Бронка» до развязки на пересечении с Приморским шоссе, с 117-го по 141-й километр, будет невозможен, - уточнили в пресс-службе.

Однако жители Кронштадта смогут проехать по дамбе по пропускам. Также запрет не коснется аккредитованного транспорта, общественного транспорта и машин экстренных служб.

Для регулирования движения на участке будут дежурить экипажи ГИБДД. На границах дамбы поставят временные дорожные знаки и ограждения. Информировать водителей о перекрытии КАД будут через табло и специальные знаки.