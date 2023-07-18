Количество вакансий в Петербурге выросло на 52 процента по сравнению с 2022 годом

В Петербурге резко выросло число вакансий по сравнению с 2022 годом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число вакансий на рынке труда в Санкт-Петербурге увеличилось на 52% по сравнению с 2022 годом. К такому выводу пришли аналитики сервиса hh.ru по результатам мониторинга за последние 30 дней.

Как оказалось, сейчас в Северной столице наиболее востребованы обслуживающий персонал и специалисты в сфере продаж. На них приходится 20% объявлений о поиске сотрудников. С такой же периодичностью работодатели ищут разнорабочих, а вакансии в областях сервисного обслуживания и строительства составляют 15 и 14 процентов от общего количества.

- Рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале, - пояснила глава пресс-службы hh.ru Мария Бузунова.

Она добавила, что из-за дефицита кадров расходы предприятий на подбор кандидатов значительно увеличились. При этом в целом по России число объявлений о поиске сотрудников возросло на 57%.