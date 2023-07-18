Женщина притворилась работницей метрополитена Петербурга, чтобы получить кредит

Жительница Ленобласти взяла кредит, притворившись сотрудницей петербургского метрополитена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

55-летняя жительница Ленобласти в июле 2021 года решила взять кредит. Как известно, сотрудники банков, перед тем как выдать деньги, запрашивают данные о месте работы и размере дохода. Женщина подала копию трудовой книжки, в которой указывалось, что она якобы работает в ГУП «Петербургский метрополитен», а также поддельные справки о доходах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- После получения кредита женщина для придания видимости законности своих действий произвела несколько выплат. Затем она начала процедуру банкротства, тем самым освобождаясь от требований кредиторов. Таким образом злоумышленница похитила денежные средства банка на сумму свыше 4,5 млн рублей, - уточнили в пресс-службе.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования в крупном размере. Уголовное дело направили на рассмотрение в Петроградский районный суд.