Капитальный ремонт парка Авиаторов на юго-западе Петербурга завершат в сентябре

Парк Авиаторов благоустроят уже через два месяца. Фото: vk.com/zhit_v_moskovskom

Благоустройство парка Авиаторов, расположенного в Московском районе Северной столицы, планируют завершить в сентябре 2023 года. Об этом вице-губернатору города Анатолию Повелию рассказали представители компании-подрядчика, о чем передал телеканал «Санкт-Петербург».

Чиновник лично посетил общественное пространство и осмотрел уже готовое футбольное поле, а также площадки для занятий волейболом и баскетболом. Кроме того, для посетителей обустроили детскую площадку в эко-стиле и увлекательный памп-трек.

- Сегодня по поручению губернатора Санкт-Петербурга выполняется проект, который должен создать на этой территории места, которые удовлетворяют желания всех петербуржцев от мала до велика, - сказал Повелий в беседе с журналистами.

Однако, по мнению вице-губернатора, одним из главных достижений проекта остается предотвращение застройки на месте зеленых насаждений. При этом ранее уже было известно, что нового появится в парке после завершения модернизации.