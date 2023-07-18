Час пик сместился на полчаса после появления платной парковки в Петербурге

Средняя скорость составила 22,6 км/ч. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Появление платной парковки в Петербурге уже начало благотворно влиять на дорожную обстановку. Средняя скорость движения по будням с 8 до 20 часов увеличилась на три процента по сравнению с прошлым годом и составила почти 22,6 километров в час. В июне прошлого года этот показатель составлял 21,8 километров в час.

Такие данные получил Центр транспортного планирования с помощью городской информационно системы «Транспортная модель Санкт-Петербурга».

- Положительная динамика наблюдается также и в сравнении с предыдущими месяцами 2023 года - в мае средняя скорость достигала 22,2 километров в час; в апреле - 22,1 километра в час, - сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

Кроме этого, после появления платной парковки в городе заметили смещение часа пик. Раньше самые большие пробки появлялись примерно к шести часам вечера, а сейчас – чаще всего к 18:30.

Уровень загрузки дорог в районах с платной стоянкой снизился на 20,7 процентов в июне. А в мае этот показатель сократился на 16 процентов по сравнению с маем 2022 года.