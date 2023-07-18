Около 70% таксистов в Ленобласти работают без ОСАГО

В Ленинградской области порядка 70% таксистов работают без ОСАГО. Фото: Олег ЗОЛОТО

Президент Союза страховщиков Петербурга и Северо-Запада Анатолий Кузнецов заявил, что порядка 50-56% таксистов в России застраховали свою гражданскую ответственность по полису ОСАГО. Однако, если рассматривать Ленинградскую область, то тут уже около 70% таксистов работают без ОСАГО. Об этом рассказал представитель Общественного Совета по развитию такси по Петербургу и Ленинградской области Андрей Белов во время пресс-конференции ТАСС.

- Порядка 70% водителей такси в Ленинградской области работают без полиса ОСАГО такси. Они либо работают вообще без ОСАГО, либо с обычным полисом, - заявил Андрей Белов.

По его мнению, причина такой статистики кроется в том, что обычный полис стоит в десять раз дешевле специального ОСАГО для такси – 6-8 тысяч рублей против 60-80 тысяч рублей. Белов считает, что для жителей Ленобласти это неподъемная сумма. Поэтому, по его мнению, нужно пересмотреть тарифы на ОСАГО.