Школу для детей-инвалидов на Сиреневом бульваре построят за 3 млрд рублей на месте гаражей

Закончить стройку планируют в июле 2026 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге на Сиреновом бульваре построят начальную и среднюю общеобразовательную школу для детей-инвалидов. Конкурс опубликовали на официальном сайте госзакупок. Начальная цена контракта составила 3 миллиарда 39 миллионов 940 тысяч рублей.

- Заявки для участия в тендере принимаются до 16 августа, а итоги определения поставщика планируется подвести 21 августа. Заказчиком работ выступил Фонд капитального строительства и реконструкции, - говорится в сообщении на официальном ресурсе.

Работы по строительству общеобразовательного учреждения для детей-инвалидов в Выборгском районе хотят завершить в июле 2026 года. Проект для школы разрабатало ООО «Инвестиционная компания «НКС».

Известно, что сейчас на территории, где планируется возвести школу, находятся гаражи. Перед началом строительства их планируют снести.