В озере Ленобласти нашли тело пропавшего мужчины

Спасатели достали труп мужчины из Пасторского озера в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трагедия произошла на Пасторском озере в Ленобласти. Мужчина ушел на водоем 17 июля и не вернулся. Родные пропавшего забили тревогу и обратились в экстренные службы. На место выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. К сожалению, найти живым мужчину так и не удалось. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти.

- Спасатели провели водолазные работы, обнаружили погибшего, доставили на берег и передали сотрудникам полиции, - уточнили в пресс-службе.

В организации добавили, что данный участок не входит в зону патрулирования отряда. Также специалисты в очередной раз напомнили, что во время отдыха на воде не стоит забывать о простых правилах безопасности. А именно не нужно купаться в незнакомых местах и заходить в воду после распития спиртных напитков.