Самая дорогая посуточная аренда среди городов-миллионников оказалась в Петербурге

Петербург возглавил рейтинг по стоимости суточной аренды в городах-миллионниках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург возглавил рейтинг по самой дорогой посуточной аренде среди городов-миллионников. В среднем съем жилья в Северной столице на сутки обойдется в 4,7 тысячи рублей, что на 4% больше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса «Суточно.ру».

Второе место в топе занимает Казань, где на аренду придется тратить по 4,5 тысячи рублей в сутки. Замыкает тройку лидеров Москва со средней ставкой 4,2 тысячи рублей за сутки.

- Закономерно, что Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости аренды. Северная столица уже которое лето подряд лидирует по доли бронирований среди всех российских городов, - рассказал владелец сервиса Юрий Кузнецов.

Дешевле всего съем жилья обойдется в Челябинске – в среднем 2,2 тысячи рублей за сутки. При этом в среднем стоимость аренды по России составила четыре тысячи рублей, что на 8% ниже, чем в 2022 году.