Мужчина погиб в горящем гараже на Софийской улице в Петербурге

На место ЧП выезжали 10 спасателей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пожар в гараже во Фрунзенском районе Северной столицы оказался смертельным. Возгорание случилось в 14:30 18 июля на Софийской улице. Об инциденте сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Гараж размером три на пять метров полыхал полностью. Ликвидировать огонь удалось лишь через полчаса, - говорится в сообщении регионального ведомства.

После того, как огонь был уже потушен, спасатели обнаружили на месте происшествия погибшего мужчину. Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить дознавателям. На место ЧП выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС.

Напомним, накануне в Петербурге эвакуировали людей из Политеха, потому что неизвестный сообщил об угрозе взрыва. Однако никаких опасных устройств в здании специалисты не нашли. Идут поиски злоумышленника.