Пьяная петербурженка отделалась штрафом в 30 тысяч рублей за удар полицейского в пах

Петербурженка пнула полицейского в пах и заплатит за это 30 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд оштрафовал жительницу Выборгского района Санкт-Петербурга за нападение на сотрудника полиции. В тот момент женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, указано в заявлении объединенной пресс-службы городских судов.

Все произошло в ночь на 4 июня в поселке Парголово. Как стало известно, пьяная горожанка попала в поле зрения патруля МВД из-за своего буйного поведения.

К ней подошел старший инспектор ДПС и попытался утихомирить. Однако нарушительница не захотела слушать стража порядка, вместо этого ударив его прямо в пах. В результате женщина стала фигурантом уголовного дела.

- Судом было установлено, что гражданка вину признала, ранее не судима, трудоустроена и по месту работы характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка, - говорится в сообщении.

Тем не менее за проявленное неуважение к сотруднику полиции петербурженка отделалась лишь штрафом в размере 30 тысяч рублей. При этом максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.