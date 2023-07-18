Олимпийский чемпион приплыл на байдарке из Петербурга в Москву и установил рекорд

Юрий Постригай преодолел 1300 километров. Фото: vk.com/postrigay_yury

Из Петербурга в Москву вплавь за две недели! Это легко, считает Олимпийский чемпион Юрий Постригай. Расстояние в 1300 километров спортсмен преодолел за 15 дней на байдарке. Это рекорд России. Во время путешествия он вел дневник и рассказывал подписчикам о своих приключениях.

- В 13:00 17 июля я закончил свой маршрут и причалил в Москве. На берегу меня встречала семья, команда, олимпийский чемпион по каноэ Максим Опалев, мой напарник Саша Дьяченко, с которым взяли золото в Лондоне, Сан Саныч Агеев, - написал Юрий Постригай в своих социальных сетях.

Во время путешествия спортсмен столкнулся с трудностями. Периодически приходилось управлять байдаркой против течения. В среднем чемпион плыл со скоростью 10 километров в час. 12 июля Юрий Постригай столкнулся со штормом. Из-за этого спортсмен отстал от графика на два дня.

СПРАВКА «КП»

Юрий Постригай - двукратный чемпион Европы и мира. В 2012 году он взял золото на Олимпийских играх в Лондоне.