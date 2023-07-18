Новая велопарковка появится у Заксобрания Петербурга к 2024 году

Велопарковку установят у Мариинского дворца. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Парковку для велосипедов оборудуют у Мариинского дворца в Санкт-Петербурге к 2024 году. Радостной новостью с любителями двухколесного транспорта поделился депутат местного Законодательного собрания Борис Вишневский.

Парламентарий напомнил, что в прошлом уже просил городские власти организовать подобную стоянку. Тогда его поддержал глава ассоциации «Пошли-Поехали» Герман Мойзес, но правительство не одобрило идею.

Однако в этот раз усилия депутата оказались ненапрасными. Смольный решил больше не препятствовать появлению специальной парковки у Мариинского дворца.

- Когда будут открывать – лично приеду на велосипеде. Велосипед обещали, - написал Вишневский в своем Telegram-канале, добавив в конце «смайлик».

Между тем стало известно, что на Сиреневом бульваре построят школу для детей-инвалидов. Общеобразовательное учреждение появится на месте гаражей, которые планируют снести перед началом работ.