Пьяный мигрант на каршеринге влетел в машину с маленькими детьми в Петербурге

СК проводит проверку из-за аварии с участием детей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи в Петербурге выясняют обстоятельства ДТП в Петербурге. 18 июля гражданин Узбекистана на каршеринге влетел в автомобиль, в котором находились дети. Известно, что виновник аварии был еще и пьян. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас специалисты Следственного комитета в Петербурге выясняют все обстоятельства случившегося. Уголовное дело пока, вероятно, не заводили.

Напомним, накануне в Петербурге поймали мужчину, который ездил пьяным на машине с поддельными номерами. Его задержали на Богатырском проспекте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.