Умеющий ползать гриб нашли в лесу Выборгского района Ленобласти

Человек не сможет уловить передвижение необычного гриба. Фото: vk.com/grib_spb

В Ленобласти 17 июля женщина нашла необычный гриб под названием фулиго гнилостный. Это вид слизевиков, которые умеют передвигаться. Когда ему захочется, он может самостоятельно выползти на солнышко, чтобы погреться. А позже ему не составит труда вернуться обратно в тень. Об этом любительница тихой охоты рассказала в паблике «Грибы и грибники Спб» во ВКонтакте.

- Гриб вполне осознано выползает на солнышко из глубоких недр гнилого пня или муравейника для размножения. И если уж грибу становится очень жарко, он заползает обратно в глубокие норы пня, а мы все дружно думаем, что гриб растаял, - поделилась женщина.

Известно, что фулиго – это не единый гриб, а множество особей-амеб, которые в случае опасности могут разбежаться и размножаться поодиночке, а потом снова собраться в единое целое. Но человек не сможет заметить, как передвигается необычный гриб, ведь он делает это крайне медленно.