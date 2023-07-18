Две 8-летние девочки опознали 77-летнего эксгибициониста, пристававшего к ним в Ленобласти

СК возбудил уголовное дело на рецидивиста. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кингисеппском районе Ленинградской области задержали мужчину, который приставал к двум восьмилетним детям на детской площадке. Инцидент произошел в июне на улице Жуковского города Сланцы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье о действиях сексуального характера, совершенных в отношении двух или более несовершеннолетних, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Ходатайство о заключении 77-летнего эксгибициониста под стражу направлено в суд. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства, причины и условия, из-за которых совершено преступление.

Напомним, пенсионер показал двум девочкам свой половой орган. Позже школьницы смогли опознать мужчину, который к ним приставал. В 1986 его судили по подобной статье.