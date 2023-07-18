Росгвардейцы задержали в центре Петербурга мигранта из базы федерального розыска

Мигранта из розыска задержали в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выходец из стран Средней Азии семь лет скрывался от правосудия за преступление, совершенное на родине. Но благодаря случайности мужчину задержали в центре Санкт-Петербурга, говорится в заявлении регионального управления Росгвардии.

Как стало известно, мигрант находился в федеральном розыске с 2016 года. Однако это не помешало ему спокойно обратиться в паспортно-визовый сервис на улице Красного Текстильщика, показав подлинные документы.

Тем не менее сотрудники учреждения проявили бдительность и выяснили, что мужчина разыскивается властями. Специалисты тут же нажали кнопку тревожной сигнализации.

- Незамедлительно прибыв к объекту, сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и доставили его в 78 отдел полиции, - указано в заявлении.

Точная причина его взятия под стражу пока остается неизвестна, чего не скажешь о другом мигранте из Узбекистана, задержанном в Петербурге. Ранее мужчина в пьяном виде сел за руль каршеринга и влетел в автомобиль с детьми.