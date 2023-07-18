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НовостиОбщество18 июля 2023 15:21

Второй этап капремонта станции метро «Ломоносовская» в Петербурге начнется с 20 июля

Работы продлятся до 17 августа 2023 года
Дарья РОДИОНОВА
Второй этап ремонт "Ломоносовской" стартует 20 июля.

Второй этап ремонт "Ломоносовской" стартует 20 июля.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пассажиров петербургского метрополитена предупредили о начале второго этапа капитального ремонта на станции «Ломоносовская». В этот раз специалисты реконструируют стилобат перед входными дверьми, указано в заявлении городского комитета по транспорту.

В ведомстве уточнили, что модернизация вестибюля никак не повлияет на режим работы самой станции. При этом реновацию обещают закончить в течение месяца.

- Работы продлятся с 20 июля по 17 августа 2023 года, - говорится в заявлении.

Напомним, осенью этого года и весной 2024 года начнется модернизация системы управления эскалаторами на станциях «Площадь Александра Невского 2» и «Лиговский проспект». Пока о введении каких-либо ограничений на пропуск пассажиров не сообщалось. Однако не исключено, что в часы-пик сотрудникам придется закрывать половину дверей.