Второй этап капремонта станции метро «Ломоносовская» в Петербурге начнется с 20 июля

Второй этап ремонт "Ломоносовской" стартует 20 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пассажиров петербургского метрополитена предупредили о начале второго этапа капитального ремонта на станции «Ломоносовская». В этот раз специалисты реконструируют стилобат перед входными дверьми, указано в заявлении городского комитета по транспорту.

В ведомстве уточнили, что модернизация вестибюля никак не повлияет на режим работы самой станции. При этом реновацию обещают закончить в течение месяца.

- Работы продлятся с 20 июля по 17 августа 2023 года, - говорится в заявлении.

Напомним, осенью этого года и весной 2024 года начнется модернизация системы управления эскалаторами на станциях «Площадь Александра Невского 2» и «Лиговский проспект». Пока о введении каких-либо ограничений на пропуск пассажиров не сообщалось. Однако не исключено, что в часы-пик сотрудникам придется закрывать половину дверей.