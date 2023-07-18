Две женщины пропали в лесу Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

В лесном массиве около поселка Нурма сегодня, 17 июля, спасатели из Ленинградской области развернули настоящую поисковую операцию. Как оказалось, среди густых деревьев заблудились две женщины. На пульт спецслужб поступила информация о пропавших, и сотрудники отряда города Тосно вывели испуганных любительниц природы. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной организации региона.

– Поисковики отреагировали незамедлительно. Помогали найти потерявшихся также члены поисково-спасательного отряда «Экстремум», – уточнили сотрудники службы.

Именно по их данным, спасатели быстро обнаружили пострадавших. После того, как специалисты вместе с пострадавшими вышли из массива, женщин доставили до места проживания. Они вновь обратились к местным жителям с просьбой предупреждать о своем походе близких и брать заряженные телефоны.