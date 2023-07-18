Каршеринг протаранил витрину алкогольного магазина на проспекте Героев в Петербурге

Каршеринг протаранил витрину алкомаркета на проспекте Героев в Петербурге. Фото: Представлено КП-Петербург

Жесткое ДТП произошло на проспекте Героев в Красносельском районе Петербурга. Проезжая часть оказалась слишком маленькой для каршеринга. Поэтому авто влетело в витрину алкогольного автомобиля. Об этом сообщили spb.kp.ru сообщили очевидцы происшествия.

– Авария произошла поздним вечером, 18 июля. Вызвали бригаду скорой помощи и наряд полиции, – рассказала одна из свидетельниц случившегося.

Она также предположила, что находящийся за рулем арендованного авто парень был пьян. Среди пострадавших – молодая девушка, оказавшаяся не в том время, не в том месте. Ее, как рассказала женщина, слегка придавило витриной, за которой она находилась. О погибших информации нет. Как уточнили очевидцы, у пьяного лихача был еще и пассажир. Вероятно, он также употреблял этим вечером горячительные напитки, а парковка буквально в магазине оказалась забавой.