80 случаев кори зарегистрировали в Петербурге за шесть месяцев 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге продолжает расти заболеваемость самого заразного вируса в мире. Так, в Северной столице за первые полгода 2023 года зарегистрировали 80 случаев. Об этом во время программы «Город решений» рассказала начальник отдела эпиднадзора города на Неве Роспотребнадзора Ирина Катаева.

– В Петербурге с января начали регистрировать случаи кори. На сегодня лабораторно подтверждено уже восемь десятков случаев, – уточнили Ирина Катаева 18 июля в эфире канала «Санкт-Петербург».

Она также уточнила, что 35 из них приходится на детей. Как отмечают специалисты, из общего количества около 20 процентов приходятся на завозные случаи.

Ранее spb.kp.ru писала, что работодателей Петербурга попросили обеспечить иммунизацию иностранных сотрудников от кори. Специалисты отметили, что в городе стремительно растет заболеваемость.