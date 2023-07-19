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НовостиПроисшествия18 июля 2023 21:13

Бастрыкину доложат о ДТП с пострадавшими детьми в Петербурге

Мигрант, находящийся за рулем авто, был пьян
Элеонора КУРЮМОВА
Бастрыкину доложат о ДТП с пострадавшими детьми в Петербурге.

Бастрыкину доложат о ДТП с пострадавшими детьми в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В средствах массовой информации появилась информация о том, что пьяный мигрант устроил жесткое ДТП. Из-за столкновения пострадали дети. Этим делом заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе государственного ведомства.

– Председатель поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного комитета Петербурга Бобкову доложить об установленных во время проверки обстоятельствах, – рассказали в пресс-службе органа.

Как оказалось, гражданин Узбекистана сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения. Из-за этого и влетел во встречный автомобиль, в котором находились маленькие дети. К слову, в местном ведомстве уже начали проверку.

Бастрыкину также сообщат об основаниях пребывания иностранца на территории России.