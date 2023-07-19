Приоритетным проектом Петербурга стал перевод городских котельных на экологичное топливо

Приоритетным проектом Петербурга стал перевод городских котельных на экологическое топливо. Фото: Олег ЗОЛОТО

Котельные в Петербурге переведут на более экологичное и эффективное топливо. Соответствующий проект, направленный на снижение негативного воздействия на окружающую среду, утвердили как приоритетный для Северной столицы. В пресс-службе Смольного сообщили, что за его реализацией будет следить лично губернатор города на Неве.

– Президент поставил задачу перевести все угольные и мазутные котельные на современные виды топлива. Задачу мы должны выполнить до конца 2023 года, – пояснил Александр Беглов.

Он также подчеркнул, что подобная инициатива позволит сбалансированно развиваться теплоэнергетике и коммунальной инфраструктуре города. Среди прочего учтут и подключение потребителей в перспективе.

Кстати, ГУП «ТЭК Петербурга» планирует реализовать проект за счет собственных средств, инвестиции составят 1,2 миллиарда рублей.