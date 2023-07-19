Без вести пропавшего 46-летнего петербуржца ищут три недели. Фото: «ЛизаАлерт»

В Петербурге ищут без вести пропавшего жителя города Мурино. 46-летний мужчина не выходит на связь с родственниками и близкими почти три недели. Обеспокоенные, они обратились к волонтерам «ЛизыАлерт». Как оказалось, из дома петербуржец ушел 1 июля и не вернулся. С тех пор его местоположение никому неизвестно. Активисты поисково-спасательного отряда обратились к неравнодушным местным жителям в своем официальном сообществе ВКонтакте.

– Может находиться в вашем районе, – уточнили спасатели-добровольцы.

На ориентировках, уже разлетевшихся по социальным сетям, они указали особые приметы исчезнувшего мужчины: рост около 183 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы и карего цвета глаза. В чем пропавший покинул дом, родственникам неизвестно, Всю информацию можно сообщить напрямую инфоргу поиска Анастасие по номеру 8 911 014 75 78.