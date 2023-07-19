Мужчина серьезно пострадал из-за ДТП с иномаркой на Авангардной улице в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночь с 18 на 19 июля началась для жителей Красносельского района началась с крупных ДТП. Так, сначала каршеринг поторопился за добавкой алкоголя и влетел в стеклянную витрину магазина. А позже на Авангардной улице «БМВ Х5» сбил мужчину. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– На место оперативно прибыла карета скорой помощи и наряд полиции, – уточнили свидетели происшествия.

Они также добавили, что пострадавшего мужчину почти сразу увезли медики. Больше о его состоянии ничего не известно. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители. От машины, на которой образовалась глубокая вмятина, в это время идет дым.

К слову, в предшествующем ДТП также были пострадавшие. Из-за пьяного арендатора каршеринга, не сумевшего справиться с управлением, девушку придавило витриной, около которой она находилась.