Памятник Крузенштерну открыли на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице полным ходом идет подготовка к проведению военно-морского парада в честь Дня ВМФ. В связи с этим, на набережной Лейтенанта Шмидта специалисты отмыли памятник известному мореплавателю Ивану Крузенштерну. Об этом пишет «Вечерний Петербург».

– Эксперты считают, что для полного обновления скульптуры необходима солнечная погода, – передает издание.

А Петербург, как известно, не особо балует местных жителей согревающими лучами. Так, во время прошлой очистки специалистам помешал дождь. Для того, чтобы презентабельный вид памятника сохранился на долгие годы, когда он полностью высохнет, его покроют особым защитным слоем.

К слову, на очистку памятника работникам потребовалось более 250 литров воды. И теперь блещущий погонами адмирал готов встретить военные корабли, которые пройдут по Неве.