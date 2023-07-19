Гауптвахту на Елагином острове восстановят в Петербурге. Фото: КГИОП

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников культуры (КГИОП) решил восстановить здание Гауптвахты на Елагином острове в Петербурге. Чуть меньше, чем 30 лет назад объект культурного наследия почти сравнял с фундаментом мощный пожар. А накануне на сайте ведомства появился акт с результатами историко-культурной экспертизы. По нему сооружение все-таки решили реставрировать.

– В 1980-х годах началась реставрация, но она не была завершена. А через несколько лет случился пожар. В нем погибли все деревянные элементы декора, – говорится на сайте комитета.

Все, что осталось от Гауптвахты сегодня: каменный цоколь с керамической отделочной плитой пола. Специалисты на данный момент законсервировали объект.

Кстати, документацией грядущий работ по восстановлению памятника занималась «РБМ Реконструкция». Непосредственным заказчиком оказался музейный комплекс ЦПКиО имени Кирова. Контракт на сумму более 4,5 миллионов рублей заключили в феврале 2022 года и пока еще не завершили.