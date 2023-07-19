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НовостиЗвезды18 июля 2023 23:08

Гауптвахту на Елагином острове восстановят в Петербурге

Здание почти полностью уничтожил пожара
Элеонора КУРЮМОВА
Гауптвахту на Елагином острове восстановят в Петербурге. Фото: КГИОП

Гауптвахту на Елагином острове восстановят в Петербурге. Фото: КГИОП

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников культуры (КГИОП) решил восстановить здание Гауптвахты на Елагином острове в Петербурге. Чуть меньше, чем 30 лет назад объект культурного наследия почти сравнял с фундаментом мощный пожар. А накануне на сайте ведомства появился акт с результатами историко-культурной экспертизы. По нему сооружение все-таки решили реставрировать.

– В 1980-х годах началась реставрация, но она не была завершена. А через несколько лет случился пожар. В нем погибли все деревянные элементы декора, – говорится на сайте комитета.

Все, что осталось от Гауптвахты сегодня: каменный цоколь с керамической отделочной плитой пола. Специалисты на данный момент законсервировали объект.

Кстати, документацией грядущий работ по восстановлению памятника занималась «РБМ Реконструкция». Непосредственным заказчиком оказался музейный комплекс ЦПКиО имени Кирова. Контракт на сумму более 4,5 миллионов рублей заключили в феврале 2022 года и пока еще не завершили.