Почти 1,5 тысячи флагов и баннеров используют для украшения Петербурга ко Дню ВМФ

Для оформления Петербурга ко Дню ВМФ используют более 1,4 тысяч баннеров и флагов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

30 июля отмечается День Военно-морского флота. К этому празднику Петербург с 23 июля начнут украшать флагами России и военно-морского свода сигналов, а также Андреевскими флагами и баннерами. Всего в городе используют более 1,4 тысяч различных украшений, что почти в три раза больше, чем было в 2022 году. Об этом сообщает комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

- Основное внимание в оформлении уделено центральной части города в районе акватории Невы, а именно: центральным набережным, мостам, Стрелке Васильевского острова, Невскому проспекту и территории Кронштадта, - говорится в сообщении комитета.

Всего в Северной столице появится 538 баннеров, 634 флага на опорах освещения, 84 флага на перевозных флагштоках, 135 флагов на мостах, 28 информационных конструкций, шесть информационных тумб, три панно-перетяжки для размещения на тросовых конструкциях и два флага на фасадах зданий.

Помимо этого, уже с 14 июля в городе разместили 210 плакатов, посвященных празднику, а также запустили видеоролики на 10 электронных дисплеях. В метро планируют использовать 794 стороны рекламных конструкций на эскалаторах и в вагонах.