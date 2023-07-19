Прохладная погода с дождями сохранится в Петербурге 19 июля

Кратковременные дожди и прохладная погода ожидается в Петербурге 19 июля. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге сохраняется прохладная погода. 19 июля в городе температура составит около +19…+21 градусов. Также местами в Северной столице пройдут кратковременные дожди. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует тыловая часть циклона, выходящего своим центром на Русский север. В такой ситуации ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, - уточнил синоптик.

Ветер будет порывистый, подует с северо-запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Изменения погоды в четверг, 20 июля, ожидать не стоит. В Северной столице также ожидаются кратковременные дожди и температура на уровне около +20 градусов.