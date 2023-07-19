Администратор ночного клуба Петербурга обворовывала гостей с помощью подруг

Полицейские вскрыли схему обмана клиентов ночного клуба в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Как минимум три мужчины стали жертвами недобросовестного администратора одного из баров на улице Ломоносова в Петербурге. Схема была простая: она дважды списывала оплату с гостей. Но действовала 21-летняя девушка не одна, а с тремя знакомыми, которые находили и приводили жертв в клуб. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России.

Первой жертвой стал 35-летний житель Вологды. Мужчина вместе с сестрой оставил в клубе более 65 тысяч рублей. Однако, по его словам, столько потратить за вечер они не могли. Поэтому обратился в полицию. Тогда возбудили дело о мошенничестве и в ходе расследования вышли еще на двух потерпевших. Так, 37-летнему мужчине отдых в баре с двумя девушками, которые привели его в этот клуб, обошелся в 118,5 тысячи рублей. А у 33-летнего жителя Коломны за два часа в баре списали с карты более 98 тысяч рублей.

Вскрыть мошенническую схему смогли сотрудники уголовного розыска Центрального района Петербурга. В рамках расследования в ночном клубе провели обыск, изъяли финансовую документацию и электронные носители.

- Администратора задержали в качестве подозреваемой. Впоследствии суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также пока в качестве свидетелей допрошены и отпущены под обязательство о явке бармен клуба и консуматорши. Деятельность ночного заведения приостановлена полицией на время следствия, - говорится в сообщении.