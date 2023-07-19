Два подростка на квадроцикле врезались в забор и попали в больницу в Ленобласти

Два подростка попали в больницу в Ленобласти после ДТП на квадроцикле. Фото: Олег ЗОЛОТО

В поселке Аннолово Тосненского района Ленинградской области днем 18 июля в ДТП пострадали два подростка 10 и 12 лет. Они катались по Липовой аллее на квадроцикле Warrior. В какой-то момент 12-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор. Оба мальчика получили травмы. Их пришлось увезти в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В результате аварии водитель квадроцикла, 12-летний житель Новгородской области, в состоянии легкой степени тяжести, а его 10-летний пассажир - в состоянии средней степени тяжести, госпитализированы в больницу, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские по факту ДТП с подростками организовали проверку. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.