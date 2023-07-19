70% петербуржцев делают ремонт в квартирах на накопленные деньги

Большинство готовы потратить на ремонт до 500 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцы предпочитают ремонтировать квартиры за собственные средства, без различных займов и кредитов. Такой выбор сделали 70% респондентов. Опрос проводили эксперты платформы Авито Услуги. 30% жителей города пользуются займами, берут в долг у друзей или тратят на ремонт жилья материнский капитал.

- Из числа респондентов 81% планирует ремонт жилья в ближайший год: 24% будут делать косметический ремонт всего жилья, 24% проведут косметический или капитальный ремонт в отдельных помещениях, другие 26% ограничатся небольшими работами, а еще 7% затевают капитальный ремонт всей квартиры или частного дома, - следует из результатов опроса.

56% опрошенных планируют потратить на ремонт до 500 тысяч рублей, 19% - от 500 тысяч до 1 миллиона, 12% - до 2 миллионов, а всего 6% готовы привести в порядок квартиру на сумму больше 2 миллионов рублей.