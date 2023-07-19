Житель Петербурга сбросил соседа из окна, приняв его за мертвого

Мужчина принял соседа за мертвого и сбросил его из окна в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Около девяти часов утра 15 июля в Петербурге под окнами дома 21/1 по Петергофскому нашли тело 48-летнего мужчины с характерными для падения с высоты травмами. Оказалось, что он не сам выпал с окна. Сосед утром зашел навестить приятеля и что-то внутри ему подсказало, что тот умер от передозировки наркотиками. Поэтому мужчина сбросил друга из окна своей квартиры на втором этаже. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 17 июля возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. По подозрению задержан 39-летний житель. По версии следствия, утром 15 июля, решив, что сосед скончался от передозировки после употребления наркотических веществ, сбросил его тело из окна своей квартиры, - передает источник.

По данным издания, задержанный в 19 лет получил судимость за кражу во время службы, за что его отправили на три месяца в дисциплинарный батальон. Три года назад ему пришлось выплачивать штраф за хранение наркотиков, а год назад ему дали условный срок за кражу.