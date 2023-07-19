Самый теплый период по многолетним наблюдениям наступил в Петербурге

Среднесуточная температура в Петербурге достигнет максимума к 21-22 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге температура три дня держалась выше нормы, но сейчас вновь перешла в отрицательную аномалию. Однако к холодам готовиться не стоит. Наоборот, сейчас, исходя из многолетних наблюдений, в Северной столице наступил самый теплый период. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По его словам, с 18 по 24 июля норма температуры воздуха составляет +19,4 градусов. При этом 21 и 22 июля среднесуточная температура воздуха в Северной столице достигнет +19,5 градусов, что является годовым максимумом, рассчитанным в период с 1991 по 2010 годы.

- Сейчас в нашем регионе наступил самый теплый период по многолетним наблюдениям. Однако уже с 25 июля норма температуры воздуха начнет постепенно понижаться. Но это не означает, что сама погода станет хуже или прохладнее. Лето продолжается. Просто сейчас наиболее «прохладный» период в +20…+22 градуса. А теплее этих значений еще точно будет, - резюмировал синоптик.