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НовостиПроисшествия19 июля 2023 9:11

После взрыва банкомата в Петербурге полицейские проводят проверку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники полиции проводят проверку.

Сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские организовали проверку после взрыва банкомата в Колпино. Инцидент случился около трех часов ночи 19 июля. Злоумышленник пытался заполучить деньги из банкомата в здании банка на бульваре Трудящихся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- На место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции, представители других экстренных служб, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут преступников, которые причастны к происшествию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что мужчина, который устроил взрыв, пришел в здание в капюшоне и с белым пакетом. Этот пакет он поджег и вышел из помещения. К счастью, никто не пострадал, но повреждения нашли в здании - выбиты стекла, разбита дверь и потолок.