Бар в центре Петербурга закрыли из-за красоток, разводивших мужчин на деньги

Мужчины не замечали, как оставляли в заведении большие деньги. Фото: ГУ МВД России по Спб и ЛО

Полицейские в Петербурге накрыли бар, где обманывали посетителей на деньги. Преступную схему организовала администратор. Первым пострадавшим оказался мужчина из Вологды. На утро после вечеринки он увидел, что с его карты списали 65 тысяч рублей. Еще один пострадавший лишился 118 тысяч, а третий – 98 тысяч.

- В бар мужчин завлекали три девушки. Руководила этим всем 21-летняя девушка из Мурино. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции провели обыск в ночном клубе, отобрали электронные носители информации и финансовую документацию. Администратора задержали, а потом суд запретил ей определенные действия. Три девушки, которые ей помогали, отпущены домой под обязательство о явке. На время следствия бар на улице Ломоносова закрыли.