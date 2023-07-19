Память о Михаиле Горшеневе собираются увековечить в Петербурге

В Петербурге хотят увековечить память Михаила Горшенева. Фото: Артем КИЛЬКИН

Хоть группа «Король и Шут» уже много лет не существует, ее песни продолжают звучать по радио и в интернете. А прогуливаясь по Петербургу можно услышать, как композиции коллектива исполняют уличные музыканты и им активно подпевает молодежь. Вместе с этим в Северной столице регулярно появляются граффити, связанные с группой. Поэтому вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский предложил увековечить память о лидере коллектива Михаиле Горшеневе и самой группе в целом. Об этом пишет «Петербургский дневник».

- Жители нашего города хотят сохранить память о «Короле и Шуте». Мне кажется, есть смысл подумать над этим. Необходимо посоветоваться с членами семьи Михаила Горшенева, фанатами группы и найти какое-то место в городе, чтобы достойно увековечить память легендарного коллектива, - сказал Борис Пиотровский.

В каком именно виде планируют увековечить память о коллективе, он не уточнил. Вероятно, это решат во время общения с фанатами и членами семьи участников группы. Единственное условие, это не должно портить исторический облик Северной столицы.