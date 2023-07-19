Более 300 человек эвакуировали из зданий судов в Петербурге после угроз о взрыве

Сотрудники полиции ищут злоумышленника после злой шутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Волна лжеминирований почти каждый день прокатывается по Петербургу. Не стало исключением и 18 июля. В этот день неизвестные сообщили, что заложили взрывные устройства в зданиях судов. В итоге более 300 человек эвакуировали. Об этом сообщает «Мойка 78».

- Сообщения о лжеминировании поступили накануне, 18 июля. Неизвестные заявили, что якобы оставили бомбы в 476 объектах на территории Петербурга, - пишет издание.

Взрывчатка якобы находилась в 82 зданиях госвласти, в 228 машинах, в 116 объектах торговли, в 49 объектах образования и одной больнице. На указанные места приехали сотрудники правоохранительных органов, которые принялись искать опасные предметы. Но ничего подозрительного не нашли.

Почти все объекты работали в штатном режиме. Эвакуация проходила лишь в зданиях судов. Полицейские ищут злоумышленников после злой шутки.