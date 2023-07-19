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НовостиПроисшествия19 июля 2023 10:10

Мужчину будут судить за жестокое убийство 66-летней пенсионерки в Ленобласти

Присяжные уже признали его виновным
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд примет окончательное решение.

Суд примет окончательное решение.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Присяжные вынесли обвинительный приговор мужчине, которого подозревают в убийстве 66-летней пенсионерки. Все произошло в январе 2020 года на улице Юрия Гагарина в Волхове. Во время ссоры подсудимый несколько раз ударил по лицу пожилую знакомую, а потом взял металлический предмет с острой кромкой и изрезал шею оппонентке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- При рассмотрении уголовного дела подсудимый ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. По результатам рассмотрения дела присяжными заседателями единогласно вынесен обвинительный вердикт, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Окончательное решение примет суд. Приговор будет вынесен на основе вердикта присяжных заседателей. Когда именно состоится заседание – пока не сообщается. Мужчина находится в следственном изоляторе и ждет решения суда.