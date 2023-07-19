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НовостиОбщество19 июля 2023 10:59

Высокое качество воды из-под крана в Петербурге подтвердили более 92 тысяч исследований

Качество питьевой воды постоянно мониторят по 94 показателям
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Высокое качество петербургской водопроводной воды подтвердили более 92 тысяч исследований.

Высокое качество петербургской водопроводной воды подтвердили более 92 тысяч исследований.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водопроводная вода в Петербурге имеет высокое качество. Об этом свидетельствуют более 92 тысяч лабораторных исследований, которые за первую половину 2023 года провели специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Пробы воды регулярно берут на 405 точках и проверяют по 94 санитарно-химическим, паразитологическим, микробиологическим и вирусологическим показателям. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

- В Северной столице работает многоуровневая система контроля качества воды на всех этапах ее подготовки и очистки - от Невы до каждого потребителя. Постоянно мониторят состояния сети водоснабжения. Это одна из важных составляющих системы жизнеобеспечения города. От ее четкой работы зависит комфорт, здоровье и благополучие жителей города, - отметил губернатор Александр Беглов.

За полгода на выходе с водопроводных станций взяли более 2,6 тысячи проб питьевой воды. Их исследования не показали превышения гигиенических нормативов. Еще почти 7,5 тысяч проб отобрали в распределительной сети. В 1% из них анализ показал превышение по уровню железа. Это связано с изменением гидравлических режимов на сети.