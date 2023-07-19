Высокое качество воды из-под крана в Петербурге подтвердили более 92 тысяч исследований

Высокое качество петербургской водопроводной воды подтвердили более 92 тысяч исследований. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водопроводная вода в Петербурге имеет высокое качество. Об этом свидетельствуют более 92 тысяч лабораторных исследований, которые за первую половину 2023 года провели специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Пробы воды регулярно берут на 405 точках и проверяют по 94 санитарно-химическим, паразитологическим, микробиологическим и вирусологическим показателям. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

- В Северной столице работает многоуровневая система контроля качества воды на всех этапах ее подготовки и очистки - от Невы до каждого потребителя. Постоянно мониторят состояния сети водоснабжения. Это одна из важных составляющих системы жизнеобеспечения города. От ее четкой работы зависит комфорт, здоровье и благополучие жителей города, - отметил губернатор Александр Беглов.

За полгода на выходе с водопроводных станций взяли более 2,6 тысячи проб питьевой воды. Их исследования не показали превышения гигиенических нормативов. Еще почти 7,5 тысяч проб отобрали в распределительной сети. В 1% из них анализ показал превышение по уровню железа. Это связано с изменением гидравлических режимов на сети.