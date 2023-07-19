Мужчина украл в Ленобласти экскаватор и сбежал в Москву

Владелец экскаватора обратился в полицию. Фото: ГУ МВД России по Спб и ЛО

В конце июня неизвестный мужчина украл экскаватор-погрузчик из поселка Новый Свет Гатчинского района Ленобласти. Все это время его искали сотрудники полиции, но сам злоумышленник, как оказалось, находился в Москве. Об этом сообщает Online47 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Во вторник, 18 июля, в Москве задержали 21-летнего иностранного гражданина, подозреваемого в угоне экскаватора-погрузчика, - пишет издание.

Стоимость украденной техники – 3,6 миллиона рублей. В полицию о пропаже погрузчика сообщил генеральный директор производственной компании, которой принадлежит экскаватор. Возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи о краже. Преступнику грозит наказание – до десяти лет лишения свободы.