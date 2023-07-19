Новые уголовные дела завели в Петербурге на организатора финансовой пирамиды

13 уголовных дел в отношении организатора финансовой пирамиды расследуют в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге против организатора финансовой пирамиды возбудили новые уголовные дела. Всего же в отношении мужчины заведено 13 уголовных дел об отмывании денег. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Финансовая пирамида работала в нескольких регионах страны с 2014 года. Преступники создали кооператив и предлагали людям стать пайщиками, обещая предоставить новое жилье или получение дохода до 25% годовых. При этом организаторы не занимались инвестированием вкладов, а недвижимость покупали на средства новых клиентов.

Прикрыли пирамиду в марте 2022 года. Тогда четырех подозреваемых заключили под стражу, а еще пять, в том числе 53-летнего организатора, объявили в розыск. Позже руководителя дирекции финансовой пирамиды в Петербурге задержали в аэропорту Пулково.

- На сегодняшний день установлено, что от действий злоумышленников пострадали более 18 тысяч человек. Предварительно, доход от криминального бизнеса превысил 15 млрд рублей. Из них 158,5 миллионов рублей лидер сообщества легализовал путем приобретения недвижимости в Петербурге и Ленобласти, - добавила Ирина Волк.