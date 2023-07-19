Разлив кислоты устранили за 6 часов около Выборгского шоссе в Петербурге

Кислота могла навредить животным и растениям. Фото: Пресс-служба Смольного

В Петербурге 19 июля обнаружили разлив кислоты. Сначала на место происшествия приехали сотрудники полиции, которые вызвали специалистов Комитета по природопользованию и аварийной экологической службы ГУП «Экострой». Им потребовалось шесть часов, чтобы убрать кислоту. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Разлив был обнаружен на грунтовой дороге. Активная химическая реакция и большое количество испарений говорит о том, что концентрация химических веществ была значительной. Кислота представляет серьезную угрозу для окружающей среды, поскольку химические вещества могут проникать в почву и воду, - объяснили в комитете.

Кислота могла навредить животным, растениям и людям. Поэтому территорию срочно засыпали содой и песком. Отходы вывезли на утилизацию. Их масса составила почти две тонны.

КОНКРЕТНО

При обнаружении признаков экологических нарушений необходимо обращаться в мобильную экологическую дежурную службу: 417-59-36 (круглосуточно).