Труп полуторамесячного младенца нашли в квартире в Ленобласти

Тело малышки обнаружили врачи скорой помощи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новорожденную девочку нашли мертвой в Светогорске. Малышку обнаружили врачи скорой помощи в квартире на Лесной улице. Это произошло вечером 18 июля. На теле полуторамесячной девочки не было признаков насильственной смерти. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В квартиру зашли врачи бригады скорой помощи. Они увидели труп малышки. Неизвестно, были ли рядом родители младенца, - рассказал источник.

По предварительной информации, девочка родилась с множеством патологий. У нее выявили врожденные аномалии нервной и мышечной систем. Малышка почти ничего не видела, потому что появилась на свет незрячей.

Известно, что семья, где воспитывали новорожденную – полная. Она не состоит ни на каких учетах. Мама девочки – домохозяйка. А папа работает врачом.