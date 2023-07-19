Мужчину, выкинувшего в окно соседа, арестовали в Петербурге

Суд арестовал подозреваемого на два месяца. Фото: Олег ЗОЛОТО

Красносельский районный суд Петербурга арестовал мужчину, который выбросил своего друга из окна. Это произошло около двух часов дня 15 июля на Петергофском шоссе. На задержанного возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- По версии следствия, мужчина действовал умышленно. Он поступил так из личной неприязни. Выброшенный в окно знакомый умер от тупой закрытой травмы грудной клетки и переломов грудных позвонков и ребер, - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемого задержали 17 июля, через два дня после случившегося. Ему сразу же предъявили обвинение. Суд отправил мужчину под стражу. В следственном изоляторе он пробудет, как минимум, до 16 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что он мог так поступить, потому что в какой-то момент подумал, что сосед умер от передозировки наркотиками. Расследование уголовного дела продолжается.