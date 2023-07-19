В трех трамваях Петербурга появился аудиоспектакль про русских писателей

Аудиоспектакль про известных русских писателей подготовили для пассажиров трех петербургских трамваев. Фото: Олег ЗОЛОТО

У жителей и гостей Петербурга появилась возможность послушать аудиоспектакль прямо в трамвае. Для пассажиров подготовили литературно-краеведческий проект «Более чем оригинально!», который рассказывает о жизни трех русских писателей – Максима Горького, Антона Чехова и Владимира Короленко. Чтобы послушать аудиоспектакль, нужно отсканировать QR-коду на мониторе в трамвае. Такая возможность есть в маршрутах №25, 43 и 45. Об этом сообщает пресс-служба Горэлектротранса Петербурга.

- Спектакль повествует о нескольких эпизодах из жизни великих писателей, именами которых названы библиотеки Фрунзенского района. Он состоит из четырех отдельных частей длительностью от 45 до 60 минут каждая. Во время поездки можно послушать или скачать 17-минутный фрагмент, объединяющий всех трех писателей, - добавили в пресс-службе.

Остальную часть спектакля можно дослушать в любой из трех библиотек района: имени Горького на Малой Балканской улице, имени Чехова на улице Турку или имени Короленко на Бухаретской улице. В них находится посвященная проекту зона, где каждый желающий может послушать или скачать аудиоспектакль.