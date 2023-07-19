Спрос на курьеров увеличился в полтора раза за год в Петербурге

В заведения общепита требуются все больше курьеров. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге стремительно растет спрос на курьеров. Востребованность таких специалистов заметили 65 процентов компаний за последний год. А 66 процентов организаций заявили, что увеличились затраты на доставщиков. Такие результаты опроса приводит информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

- Среди основных причин роста спроса на доставку опрошенные выделяют развитие интернет-торговли и маркетплейсов (32%), повышение качества сервиса (29%) и изменение потребительского поведения (26%), - объяснили в агентстве.

Около 71 процента компаний из-за увеличения количества заказов не справляются лишь своими силами, и даже при наличии курьеров в заведении, все равно привлекают сторонние организации. 62 процента организаций берут на работу исключительно курьеров на автотранспорте.

- 23 процента компаний используют и пеших курьеров, и курьеров на автотранспорте. Только 15 процентов опрошенных используют исключительно пеших курьеров и курьеров на велосипедах и самокатах, - говорится в исследовании.