Водитель BMW влетел в ограждение во время погони с полицейскими в центре Петербурга

Машину забрали на спецстоянку. Фото: vk.com/dorinspb

Водитель BMW устроил погоню с сотрудниками ГИБДД в ночь на 19 июля. Он решил не реагировать на требования сотрудников остановиться и попытался уехать. Но гонка завершилась на набережной около Большеохтинского моста. Горе-шофер не справился с управлением и вылетел на тротуар. Заодно снес забор и повредил свою машину. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор» во ВКонтакте.

- Сначала кружили в районе Новгородской, Бакунина, 3-ей Советской, потом вернулись в район Большеохтинского моста, где водитель BMW решил выехать на набережную, но не справился с управлением и разложился у Buddha Bar, - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что водитель перебрал с алкоголем. А его «БМВ» на архивных номерах, то есть снята с учета. Дышать в алкотестер мужчина отказался. Он получил протоколы за неостановку, архивные номера, проезды на красный сигнал светофора. Машину отправили на спецстоянку.