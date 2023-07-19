Вандалы в Ленобласти снесли кресты, установленные в память о погибших в Зимней войне

Кресты в память о погибших когда-то установили волонтеры. Фото: vk.com/kuuterselka

Вандалы снесли памятные кресты в районе станции Лейпясуо, недалеко от бывшей финской плотины затопления линии Маннергейма. Именно в тех местах шли тяжелейшие сражения Зимней войны, поэтому волонтеры установили на самых кровавых местах памятные атрибуты в честь солдат, которые навсегда остались в этих болотах и лесах.

Вандалы разрушили памятные кресты. Фото: vk.com/kuuterselka

- Видно, что вандалы приезжали туда специально, рубили кресты топором, ломали и топтали. А вдобавок - чтобы не было сомнений в их умственных способностях - нарисовали на старом бетоне еще одну свастику - в дополнение к прошлогодней, - рассказали в паблике «Из Kuuterselka в Лебяжье» во ВКонтакте.

Теперь неравнодушные жители Ленобласти думают, как можно исправить ситуацию. Одни предложили изготовить новые кресты из прочного металла с хорошим бетонным основанием, а другие – установить фотоловушки, чтобы поймать и наказать вандалов. Злоумышленников пока не нашли, да и к сотрудникам полиции активисты, судя по всему, пока не обращались.